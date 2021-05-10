隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，資本市場從受到疫情強烈衝擊迅速穩定，並在幾輪經濟刺激法案推動下，以美國科技股為主的反彈帶動美股收復失地，今年以來受到經濟復甦前景強勁，龐大需求帶動缺貨題材發燒，資金輪動到能源、原物料類股大漲，連銀行股都有亮眼表現。不過，在美股有48年經歷的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師David Hunter警告，美股恐迎來65%至80%的崩跌，全球經濟更將崩潰。

據《商業內幕》報導，Fed主席鮑爾先前堅稱，通膨只會短暫高升，長期來看還是低於Fed的目標。但是David Hunter警告，在他的研究報告來看，未來6個月的通膨會更加嚴重。報告提及，投資人低估了Fed面對通膨過高，態度轉為縮表的意願；Fed將輕易從市場抽走1兆美元，投資人也低估當前美股的脆弱程度，以及美股對資金行情的依賴性，加上疫情所導致的脆弱經濟，今年稍晚將證實這些因素足以讓美國經濟受到致命一擊。

投資報告指出，未來幾個月美股將迎來極端「融漲」（melt-up），標普500指數將從目前水平升至4700點至5000點，大約是漲幅12%至20%，但隨著Fed開始緊縮貨幣政策來調控通膨成長，美股將應聲重挫。

隨著美股將在第二季見頂、也就是夏季前通膨將大幅飆升之際，最終美股將暴跌65%到80%，將延燒至全球經濟崩潰，標普500指數將跌至1650點附近、跌幅達65%。David Hunter解釋，會有這麼誇張的數據，主要是目前金融衍生性產品氾濫，槓桿操作過大可能引發的鉅額虧損。

(中時新聞網)