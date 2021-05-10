中華開發金控10日公布上月獲利，受惠資本市場動能充沛，有效挹注證券業務獲利動能，加上銀行業務穩定貢獻及來自中壽之權益法投資獲利挹注；開發金控四月份自結稅後獲利28.84億元；累計一至四月稅後獲利達127.23億元，每股盈餘0.85元。

凱基銀行上月獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，加上金融交易投資收益貢獻，四月份稅後獲利4.53億元，累計前四月稅後獲利15.38億元。四月份臺股交投動能維持高檔，凱基證券在經紀、承銷、自營等主要業務營運皆展現穩健表現，稅後獲利達13.99億元；累計前四月稅後獲利55.94億元。中華開發資本四月份稅後獲利1.12億元，主要來自投資部位評價收益貢獻。累計前四月稅後獲利17.36億元。中國人壽四月獲利26.77億元，累計前四月獲利125.19億元。

開發金控發言人張立荃表示，集團在2021年初啟動了五年ABCDE策略，包含「數位躍升」，目的在數位領域成為業內標竿；「首選雇主」為實現積極的員工參與及發展；「顧客導向」旨在成為最受客戶推薦的品牌；「驅動成長」目的為協助超越同業；「高效執行」在為所有利害關係人提供最出色的成果。在五大策略啟動後，包括推行限制員工權利新股發行辦法，目的為兼顧吸引及留任專業人才，激勵員工共同努力達成未來公司整體績效，使員工與公司及股東之利益更趨緊密聯結；為發揮金融業的關鍵影響力，甚至成為重要的驅動力量，開發金控已承諾於2045年達到全資產組合（Total Portfolio）淨零碳排放，透過金融業的投融資行為擴大金融影響力。張立荃強調，加速成長、數位創新、資本配置，將是五大策略的重點目標，以全力推升開發金控集團的獲利動能。

(工商 )