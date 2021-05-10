國立暨南國際大學連續第4年獲得教育部高教深耕計畫補助，今年獲得7859萬元，含主冊教學特色發展補助，以及附冊USR、USR-HUB、公共性檢核及原民生輔導等項目，累計已獲3億多元補助，將持續以「深耕水沙連．迎往東南亞」為理念，推動深耕計畫。

暨大校長武東星表示，他將秉持「以生為本，以師為尊」的治校理念，持續以深耕水沙連，迎往東南亞為主軸，強化教學創新、發展辦學特色、提升高教公共性、善盡社會責任與永續體制運營等5大面向。

「深耕水沙連」在地化部分，從招生、課程、教學、學習場域、教師與職涯輔導創新，進而擴展至關注在地議題、結合地方與學校共學共工的無邊界學習；「迎往東南亞」全球化部分，則從僑生與外國學生的招生、東南亞國家的語言教學、機構合作交流、海外實習、在地實踐推動與志工服務等，積極擴展到綠色大學、東南亞語師資、東南亞導向的跨領域人文與社會科學知識應用能力培育。

暨大副教務長林松柏表示，深耕計畫將整合人文、管理、科技與教育4個學院，人社中心、原民中心等多個教學與研究單位，開設跨領域創新學分學程與共授課程，包括大一國文引導式寫作、零基礎程式設計課程、PBL課程、業界專家協同教學與學生自主學習等。並設立R立方學分學程，以探索校準、調查方法、知識應用、創新實作四階段學習，採無邊界模式，積極展現高教公共性與社會責任之辦學特色。

暨大深耕計畫將因應聯合國永續發展SDGs15促進生態永續使用，和SDG17活化永續發展的「永續綠色大學」，致力營造生態友善與安全健康校園。

(中時 )