桃園市觀音區9日晚間發生移工刺死同事案件，26歲泰國籍男子西瓦，在9日晚間爭奪曬衣空間，與同鄉37歲同事阿塔發生口角衝突，阿塔當時有喝酒情緒衝動，憤而持水果刀朝西瓦胸口連刺2刀，其他同事發現後嚇得趕緊叫救護車，但急救後仍宣告不治。阿塔行凶後逃逸，大園警分局在當晚11點多在工廠附近草叢內找到他，同時起獲行凶水果刀及血衣，訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

警方說，凶嫌及死者都是合法移工，2人平日在工地工作，下班後住在觀音區濱海路威武段宿舍，他們雖然是同鄉，但感情並不融洽，時常為了日常生活中的小事起衝突，阿塔在落網後辯稱，因為與死者爭奪曬衣空間，一氣之下才會殺人。

阿塔在行凶後逃逸，但他在台灣並沒有朋友也無處可逃，警方在工廠宿舍附近草叢發現他的蹤影，他也乖乖就逮。檢方10日則會同法醫相驗死者遺體以釐清死因。

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(中時 )