諾富特飯店一館有混住情形，衛福部接獲檢舉發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情，陳時中前天坦言公文確實不會跑得比病毒快。

對此，國民黨立委賴士葆今（10）日在臉書指出，都已經爆發社區感染的邊緣了，還要再講公文跑得比病毒慢的肖話，陳時中作為疫情指揮官，講這話竟不知他自己虧忽職守。

賴士葆披露，2月份的時候諾富特員工是投訴到衛福部長的信箱，指控飯店內部混居未分流的嚴重事實。如果衛福部真的夠專業、夠敬業，將防疫視同作戰，就知道這樣絕對會造成防疫的破口，就當嚴陣以待堵住這個破口。但是衛福部既不專業也不敬業，讓致命的事情開啟公文之旅。所以公文就旅行到桃園市政府、下一站再到民航局、下一站再到諾富特、諾富特回文給民航局說不願申請成防疫旅館，希望維持7、8樓是防疫宿舍的方式。惟在這之前，諾富特早已收外籍航空機組員，且一館8樓還讓一般旅客居住。

賴士葆表示，旅客混居的事，交通部和桃園市政府口徑一致，千錯萬錯都是諾富特的錯，諾富特飯店確實顢頇惡質，然而在諾富特員工檢舉之前，諾富特就是處於違規狀態高達7個月無政府狀態，孰令致之。陳時中承認權責未釐清，管理確實有問題，疫情指揮中心、衛福部、民航局、桃園縣政府，都有權共管就是沒人管。

他質疑，從2月份檢舉到4月20爆發疫情，中央地方再怎麼甩鍋，可以確定的就是螺絲鬆了，官方怠忽職守，管理鬆散。官方可以開罰諾富特、開罰華航，他們都有錯。中央和地方政府怠忽職守的錯誤卻沒有人開罰，官還是繼續當，繼續自我感覺良好。

賴士葆今日在接受媒體訪問時強調，這件事非常官僚，政府機關之間難道不能直接打電話嗎？現在通訊軟體這麼多，這是最可笑、最可悲的笑話！

(中時新聞網)