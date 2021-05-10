經發局今年度委託「社團法人台中市建築師公會」，協助辦理台中市未登記工廠輔導業務。（台中市政府提供）

中市經發局持續稽查未登記工廠，輔導未登記工廠取得特定工廠登記作業，針對配合特登輔導政策於明年3月19日前申請納管未登記工廠者，若未依規於112年3月19日前提出工廠改善計畫、119年3月19日前取得特定工廠登記者，一旦查獲將依法停止供電、供水及拆除，呼籲業者盡速提出納管申請。

經發局指出，台中市特定工廠登記制度自去年推行至今，目標為「全面納管、就地輔導」，輔導業者朝向合法經營邁進，感謝轄內工廠大力配合，截至今年4月20日止，累計受理案件達4160件，特定工廠登記及納管核准件數近3000件，全國第一。

經發局長張峯源說，若查獲轄內105年5月19日以前的「既有低污染」未登記工廠未配合特定工廠登記輔導政策，將依工廠管理輔導法第30條規定勒令停工並限期改善，未於期限內改善者，可依同條規定處行為人2萬元以上、10萬元以下罰緩，屆期仍不改善者，得按次連續罰款至停工為止。

經發局強調，若查獲轄內105年5月19日以前的「既有低污染」未登記工廠未配合特定工廠登記輔導政策，將依工廠管理輔導法第30條規定勒令停工並限期改善，未於期限內改善者，可依同條規定處行為人2萬元以上、10萬元以下罰緩，屆期仍不改善者，得按次連續罰款至停工為止。

(中時 )