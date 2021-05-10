多角化經營奏效，中興保全科技4月合併營收11億7457萬元，較去年度同期成長4.64％，累計前4月合併營收47億1149萬元，較去年度同期成長6.6％，主要成長動能來自於智慧防災相關業務，近期更受惠於台商回流，家用金庫銷售開出紅盤。

中美貿易戰與疫情，讓台商回台投資，除了帶動蓋廠需求，也讓房市熱潮不退。中保科技表示，有些台商家裡會存放現金、珠寶金飾、房地契，又不想租銀行保險箱，因為查看取用都不方便，因此選擇使用金庫，金庫幾乎成為豪宅住戶標配，這段時間金庫詢問量也較之前成長約10倍。

中保科技銷售事業處經理梁忠勇指出，可依據客戶的用途與設置場所，為客戶挑選出最適合的金庫類型，科技門鎖當遭到外力破壞，會自動啟動鎖死暗栓，讓安全更有保障；另與中保無限＋系統24小時全天候連線，安全又放心，「有些金庫上方設計有投入孔，使用者不用開開關關，隨時投遞非常方便」。

梁忠勇指出，中保科技金庫有防盜防火功能，通過日本工業標準（JIS）2小時加熱防火測驗，不用擔心存放在金庫的貴重物品因大火高溫而受損，2001年新北市「汐止東方科學園區」發生大火，火勢燃燒40多個小時為例，起火點16樓現場只有金庫內的物品，是火場中唯一僅存的證物。

除了保全本業，中保科代理的餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」旗下所有門市啟動「二代店」計畫。中保科技集團中保無限家餐飲公司總經理曾威翰指出，匙碗湯於2020年下半年引進台灣，現因應台灣人飲食習慣與推廣復興航棧品牌，將原本門市菜單全面調整，以更符合台灣人追求嚐鮮、多樣化選擇的用餐習性。

曾威翰說明，二代店採「一條龍式服務」形式，讓消費者能體驗復興航棧每天工廠直送的新鮮手作健康美食，復興航棧長年以來一直是國內知名連鎖咖啡店的鹹食、甜點等副餐食品的供應商，顯示餐飲手藝深獲市場肯定，過往只能到桃園才能體驗到復興航棧美食的饕客們，現在也能就近在台北買到人氣麵包、伴手禮等產品。

(中時 )