彰化縣公共自行車服務系統，簽訂9月起，由運點科技的MOOVO自行車接手上路。（吳敏菁攝）

彰化縣微笑單車6月30日要全面退場，運點科技（MOOVO）得標接手，合約簽訂定9月上路，全國第一個全面更換公共自行車系統，縣府原先強調「無縫接軌」，卻爆出撤站車柱晶片歸屬的糾紛，議員擔憂出現空窗期，縣府強調，依照契約協調，確實有許多待處理事項。

微笑單車撤站被晶片拔走，外界霧煞煞，議員葉國雄、賴清美、吳韋達等連番質詢，是否有報案，要求新、舊系統的銜接，不能因合約糾紛出現空窗，並關心關心未來公共自行車是否要擴大營運營運範圍。

彰縣府觀光暨城市發展處長田飛鵬表示，縣府從2014年起與微笑單車簽約，提供YouBike1.0系統及車輛，合約到今年為止，去年重新上網，共3家投標，最後運點科技得標，主要在全面更換新車，1350輛MOOVO自行車外，加碼300輛電輔單車。新系統最大不同在於採無樁式設計，透過電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區，減少車柱占用面積。

這次掀起拔走晶片爭議，是鹿港站的地主要回收土地，不再續約，先行撤站，4月6日三方點交後，4月7日微笑單車公司取走25個車柱體內的晶片，微笑單車公司認為雖辦理移交，晶片於營運期間屆滿前仍屬公司所有，縣府則認為微笑單車公司要負責交付一個完整系統給縣府，彼此見解不同。

田飛鵬表示，全國第一個更換系統，沒有經驗，2月4日起就開始協調交接事宜，微笑單車提出整個交接期程與項目，運點公司評估，3、4次後，交接系統幾乎都已經定下來，4月23日最後一次協調，微笑單車代表表示，協助安裝系統，得到7月底才能完成。除了，鹿港站沒續約先撤，其餘各站都還不能拆，否則就不能營運了。銜接空檔恐怕免不了。

王惠美表示，一切依法處理，目前努力讓交接順利，未來將依大數據資料庫，民眾使用的狀況，作為設站評估考量。

(中時 )