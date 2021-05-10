目前美國聯邦基準利率仍維持低檔，雖然受惠經濟好轉有升息的機會，但是短線要急升的機會並不大。投信法人指出，目前特別股殖利率大約在5％左右，相較於基準利率仍有很大的空間，非常吸引投資人。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，未來若進入升息階段，金融股將成為首波受惠類股，而合庫標普利變特別股收益指數基金有將近七成的金融股部位，在未來的升息階段將非常吃香。且根據歷史經驗，在低利率的最末段，金融股的價值通常都被低估，股價相對便宜，投資人可趁此階段進場搶先布局。

林鴻宗認為，2020年全球經濟歷經新冠肺炎，在美國聯準會（Fed）瘋狂印鈔以及財政強力紓困下，全球股市不受經濟疲弱影響反而一路上漲，2020年由科技股獨領風騷，金融傳產股走勢嚴重落後，預期疫後生活回歸正常下，基期較低的投資標的，尤其金融股在升息預期的環境下可望展開長線補漲行情，近期特別股相對穩定的優點逐漸顯現。

持有特別股一方面可以讓資產的波動風險降低，同時也可以享受股市創新高的一部分利潤，尤其利變型特別股的股息將會隨著升息而調高，這會有利於利變特別股股價長線走勢，目前市場資金有機會轉向保守型資產的趨勢逐漸成形，資產配置納入特別股可降低整體投資風險。

(工商 )