連續四個月，月月賺3位數。國泰金控10日公告4月自結獲利，單月稅後獲利142.5億元，拿下金控4月獲利王，累計前4月稅後賺712.8億元，率先衝破700億元大關，亦是歷史同期新高獲利，也是金控前4月獲利金額第一名，較去年同期成長逾158％，每股稅後獲利（EPS）達5.39元。

因為資本市場出現史上未見的資金行情，國泰金今年1月開始，每個月稅後都獲利逾百億元，元月更是大賺217.4億元，每月幾乎都創國泰金成立來的同期新高。

雖然新台幣兌美元匯率在4月狂升2％以上，國泰金子公司國泰人壽承受極大的匯兌壓力，但因為股債都漲，國壽有較大空間實現資本利得，4月單月稅後獲利117億元，累積前4月稅後獲利610.4億元，是壽險業之冠，亦較去年同期成長近265％。

國泰世華銀4月稅後獲利19.7億元，維持穩定獲利速度，累計前4月稅後獲利為83.8億元。

(工商 )