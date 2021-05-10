台灣鋼鐵集團旗下榮剛（5009）、久陽（5011）及沛波（6248）10日同步公布4月份合併營收，其中榮剛單月營收為6.06億元、年減5.95％，久陽單月營收為2.68億元、年增2.76％，沛波單月營收為3.99億元、年增34.05％。

台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）4月份自結合併營收為新台幣6.06億元，較去年同期減少5.95％，累計1-4月自結合併營收23.73億元，較去年同期減少18.48％。

榮剛表示，4月份營收受到印度新冠疫情升溫封城以及海運塞港一櫃難求的影響，致使部分貨品必須延遞出貨，較上月減少8.14％，不過受惠於民生工業及鋼鐵產業需求大熱，繼上月接單創兩年新高之後，4月接單再締新猷，公司指出鋼鐵需求大好，工模具鋼、不鏽鋼、低合金鋼產品售價皆較往年表現理想，帶動公司獲利表現值得期待。

榮剛指出，目前的總體環境條件，包括鋼鐵供需不平衡、碳中和議題、中國取消鋼鐵出口退稅補助、美國2兆基建計畫、歐美關稅壁壘鬆動等等可望為台灣鋼鐵產業帶來新一波榮景，公司在手訂單能見度佳，對未來營運展望維持正向看法。

且台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）也公告第一季財務報告及4月自結合併營收。第一季合併營收為新台幣7.08億元，稅後淨損575萬元，稅後每股虧損0.10元，儘管營運出現虧損但較去年同期已大幅縮減。4月自結合併營收為新台幣2.68億元，較去年同期成長276.03％；累計1～4月合併營收為 9億7571萬元，年增230.38％。

久陽表示，今年第一季營運出現虧損主要是去年低價螺絲訂單在第一季出貨，以致獲利不如預期。而今年受惠於歐盟對中國反傾銷的疑慮和美國拜登政府的大基建政策，原本給中國的訂單已經開始大量回流，使得需求遠大於供給並推升鋼鐵、螺絲報價節節上揚。久陽目前儲備不少低價原料庫存再配合母集團在上游設有電爐煉鋼廠，及官田鋼的策略聯盟，在這段鋼價持續上漲的過程中久陽幾乎不受原料漲價的影響，反而在產品價格持續上揚下利差擴大，4月公司接單價格突破新高，訂單亦較去年好轉，可望在下季反應營收全面提升。此外，公司目前導入工業4.0計畫，將傳統製程全面系統化，將有助於提高良率及生產效率，並進一步提升獲利。

至於在轉投資方面，董事長孫正強指出，子公司台鋼環保目前規劃氧化還原碴之安定化處理建廠計畫，朝向煉鋼爐碴完全再利用之方向邁進。除了降低集團公司廢棄物處理成本，以友善環境為企業責任，有效整合集團之環保需求並達成公司效益。此外，子公司榮福公司今年度持續深耕於焚化爐標案，積極爭取台南城西、台中文山、高雄南區及岡山等多項焚化爐標案，參與興建或整改及其後續維運操作業務。子公司台鋼能源公司的太陽能建置規劃，將發揮減碳節能綜效，未來可望因碳權交易規格化，透過碳庫存可帶動公司新一波營運的成長動能。在運輸部分，由於缺櫃潮未見疏解，加上美國經濟活動復甦、庫存回補需求熱絡，全球貨櫃運價持續攀高，營運看旺；陸運部分，將透過併購現有車隊和購置車輛同步進行以增加運能，並期降低營運成本及增加調度彈性。

此外台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）4月自結營收為新台幣3.99億元，較上月成長16.53％，較去年同期成長34.05％，累計前4月自結營收為12.69億元，較去年同期成長21.29％。

沛波總經理葉俊良表示，去年12月至今原料累計上漲4-5千元／噸，營業成本上升，帶動營收推增，獲利較為保守。隨著各國持續提振經濟復甦，在美國拜登政府推行約63兆元台幣基建計畫下，預期將帶動鋼鐵原物料的新增需求，而因應鋼價長線看漲因素，沛波依市況調整接單策略，未來將以承接短單為主。

沛波表示，伴隨台商回流、基礎建設啟動，對建築用鋼需求穩定增長，對後市價格保持一定支撐力道。目前公司訂單能見度仍高，產能持續維持高檔水準，因此對公司未來展望維持正向看法。

(工商 )