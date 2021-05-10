富邦金控4月自結稅後淨利133.75億元，較去年同期成長157％。累計今年前4月稅後淨利639.27億元，較去年同期大幅成長127％，每股盈餘（EPS）為6.25元。富邦金控4月單月稅後淨利、前4月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券4月及累計前4月獲利、每股盈餘亦同步寫下歷史新高。富邦金控4月底合併淨值8,550億，普通股每股淨值達76.32元，續創歷史新高。

富邦金控3月30日完成日盛金控53.84％股權交割後，富邦金認列日盛金4月投資收益2.22億元。

富邦人壽4月稅後淨利為95.01億元，較去年同期成長510％，累計前4月稅後淨利485.86億元，較去年同期大幅成長175％，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映資本市場操作表現良好。隨全球經濟基本面好轉，4月份受惠於國內外股票市場活絡，持續實現投資獲利，4月底未實現利得餘額仍持續上升，帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5,610億元。債市投資上，4月以來利用收益率反彈時機配置債券部位，提高整體經常性收益。

境內經常性避險成本（CS）市場仍維持低檔（10-30bp），長期仍可平衡台幣升值之匯兌影響，累計前4月匯兌損益與避險成本，仍較去年同期改善。累計前4月初年度保費收入（First Year Premium）達485億元，總保費收入（Total Premium）達1,686億元，預估皆排名業界第二，4月初年度保費收入較去年同期成長44.0％，累月較去年同期成長11.1％，受惠於投資市場持續熱絡及與銀保通路密切合作，投資型商品業績持續推升，累計1-4月投資型商品初年度保費較去年同期成長150.8％。

(工商 )