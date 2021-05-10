柯佳嬿舉辦散文集《再見 少女》朗讀會，與百位讀者分享少女學。（重版文化提供）》

↑柯佳嬿舉辦散文集《再見 少女》朗讀會分享少女學。（重版文化提供）》

金鐘視后柯佳嬿日前舉辦首本散文集《再見 少女》朗讀會與簽書會，與100位讀者分享「少女學」。由於粉絲紛紛敲碗加場。近期工作繁忙的她，體貼沒搶到票跟簽名書的粉絲，特地在朗讀會前幾天抽空至3間誠品書店「閃簽」，除了看自己的書，身為書蟲的她，還採買了不少繪本、畫冊、小說、文具，直喊這工作太幸福。現場巧遇她的幸運粉絲，還驚呼女神怎麼就算戴口罩還是仙氣飄飄！

被粉絲稱為「柯仙」的柯佳嬿，為了展現《再見 少女》獨有的少女學與台北最美書店之稱的森大青鳥書店，合作「《再見 少女》周墨X柯佳嬿攝影展」，呈現與時尚攝影師周墨共同打造的夢遊仙境。並與百位粉絲共度一場溫馨浪漫的文學夜晚。第一次這麼近距離與讀者見面，柯佳嬿突然小害羞，但後來看到讀者也朗讀分享他們喜歡的《再見 少女》篇章，她感動得眼眶濕濕。她也特地選了〈不在乎天長地久〉、〈活像個孤獨患者自我拉扯〉、〈選字的詩＃6〉三篇文章朗讀，希望藉由這三篇文章，能給大家帶來與力量，療癒每個人的心，在閱讀的過程中，都會有不一樣的體驗。

柯佳嬿表示，這次能以作家的身份，跟喜歡她文字的人見面，聽他們分享自己的戀愛小故事，或是哪些句子讓他們覺得被安慰，「我自己也好感動」。朗讀會當天也首播 《再見 少女》三部曲的第二支影片《愛情》，影片由柯佳嬿攝影、手寫字，配上曾擔任《比悲傷更悲傷的故事》、《用九柑仔店》配樂的音樂家羅恩妮，描述少女在愛情裡的心情，鼓勵大家面對愛情要勇敢、不要怕，隨時把自己調整好，那麼幸福就會來到。求好心切的她，為了這支影片，重錄了20次配音，播出前一晚還不滿意地要求重新錄音，希望大家看了這支影片，能夠獲得一點力量，感受到她想傳遞的溫暖與希望。

(中時 )