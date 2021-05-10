就讀體育班的萬姓高中生日前想挑戰嘉義縣太平36彎，卻因上山前沒吃早餐，只喝一杯咖啡，騎到第32彎就體力不支，竹崎分局太平派出所警員駱靖泰前往查看，推測高中生可能血糖過低，特地買了運動飲料和能量果凍，讓萬生喝了再上，過程被目睹網友轉貼到「爆料公社」，以「反觀壓腳警」為題分享，獲網友2.6萬網友按讚。

竹崎分局表示，8日11點左右接獲通報，萬姓學生騎乘自行車缺氧不舒服，雖已不需要救護車送醫，但警方因擔心萬男後續情形，由太平派出所警員駱靖泰前往查看。駱靖泰到場，發現萬生嘴唇沒有血色，可能與早上未進食、低血糖與運動後體力透支等現象有關，主動請萬生在一旁坐下休息，駱靖泰再前往太平雲梯遊客中心旁超商購買運動飲料2瓶與能量果凍1包提供其補充能量恢復體力，萬生對於警方熱心協助深表感謝。

網友「陳成」目睹後，在臉書PO文寫下「今天在梅山36彎的路上，看見一位臂章0405的警察正為一位獨自騎自行車的年輕人給於最是盡責的幫助。這位奮力自主訓練的體育班學生在梅山36彎途中精疲力竭，不知他已經騎多久多遠了，在第32彎處凝似低血糖，臉色不佳癱坐路邊。適時一位員警路過發現給於關心，為他奔馳上山帶回2瓶運動飲料及吃的東西給他補充體力。最讚的人民保姆，最棒的道路救援在梅山36彎，景美、人美」。

另一名網友再把陳成PO文分享到「爆料公社」，並以「反觀壓腳哥…」為題，獲2.6萬網友按讚，700多則迴響，大誇駱員是最好的人民保母榜樣、好警察。竹崎分局分局長葉文啟則說，太平雲梯風景秀麗，36彎山路陡升，吸引不少喜愛運動民眾騎車朝聖，但一次登頂挑戰不小，提醒民眾運動前應攝取足夠熱量，劇烈運動時並適時補充能量及水份，避免體力透支而造成意外事故發生。

(中時 )