By securing up to 1.8 billion doses under a new contract with @BioNTech_Group @Pfizer, we are reinforcing our preparedness for the years to come.



And Europe will remain open. We will continue exporting vaccines, because vaccination is the lasting way out of this global pandemic. pic.twitter.com/hHpLUaQZt4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

台灣正用於為民眾接種的阿斯利康(AstraZeneca)疫苗在歐洲也引起相當的疑慮，目前歐洲正在評估阿斯利康疫苗接種出現罕見神經功能障礙「吉蘭-巴利綜合症」的報告。與阿斯利康公司的疫苗合約於6月到期後，歐盟官員尚未決定是否簽署新的合約。法國總統馬克宏對此則表示，走出疫情危機有需要繼續使用阿斯利康疫苗，但「若要應對變異病毒，我們看到其他疫苗更為有效」。

據《法國國際廣播》報導，歐盟與英國阿斯利康製藥公司有關新冠疫苗的合同將於6月到期，歐盟委員會分管內部市場的委員蒂埃里．布雷東說：「我們還沒有續簽6月以後的訂單，我們會看看情況再做決定。」

就在歐盟與輝瑞簽新訂單的同一天，歐洲藥品管理局說，已收到阿斯利康疫苗接種者出現罕見神經功能障礙「吉蘭-巴利綜合症」的報告，正在評估相關數據。

法國總統馬克宏在被問及如何看阿斯利康時表示，「有必要繼續使用阿斯利康疫苗，因為它可以幫助我們走出危機。」但馬克宏同時也：「但如需對應變異病毒，我們也看到其他疫苗更加有效。」

歐盟委員會主席馮德萊恩在推特發文宣布，歐盟與美國輝瑞製藥有限公司和德國生物新技術公司簽訂新合同，預訂18億劑新冠疫苗，預期2021年至2023年交付。《路透》報導，這些輝瑞疫苗將用於接種「加強針」、捐贈或轉售。

報導說，歐盟委員會4月以阿斯利康公司不按合同供應疫苗、沒有可靠方案確保疫苗及時交付為由起訴這家藥企。歐洲藥管局同時也把血栓伴隨低血小板等症狀列為阿斯利康疫苗的罕見副作用，但依然認定接種這種疫苗「益處大於風險」。

報導表示，有部分民眾擔憂阿斯利康疫苗的安全性，一些歐盟成員國對接種阿斯利康疫苗附設年齡限制。另外，今年早些時候，有研究認為阿斯利康疫苗對南非發現的變異新冠病毒效力有限，引發對這種疫苗的疑慮。

(中時新聞網)