「凍齡女神」徐若瑄與新加坡富商李云峰結婚7年，育有一子Dalton，農曆年後為了工作返台，任務結束後又飛回新加坡陪伴家人，火速的在網路分享與萌兒的合照，網友好奇難道不用隔離？徐若瑄一句話回應，讓眾多網友自豪不已。

新冠肺炎肆虐全球一年多，為了防止病毒擴散，許多地方都實施隔離措施，必須在期限內確認無感染，才能換得自由身。徐若瑄在台灣工作兩個半月，完成後便於5月初飛回新加坡，除了和家人一起歡慶母親節，10日更發文分享與寶貝兒子的日常，表示自己克服拍戲的日夜顛倒，特地早起送小孩上學，「有愛什麼都能做到，天下的媽媽都是一樣的！女人是橡皮筋，能屈能伸，韌性很強！ 女人是變色龍，可以身兼多職隨時角色切换配合全世界！」同時po與愛兒的貼頭合照，流露滿滿的溫馨情。

許多網友看了都感同身受，紛紛認同女人為母則強的那面，此時有名網友好奇徐若瑄回新加坡馬上就能跟孩子見面，提出疑惑：「不用隔離嗎？」對此，徐若瑄親自解開大家的謎題，「從台灣來的不用喔！」短短一句話就道出台灣在防疫方面做出的努力已獲得國際認可，讓網友振奮不已，直呼：「我台灣我驕傲」，而徐若瑄的回應也在短短8小時吸引9百多位網友按讚。

(中時新聞網)