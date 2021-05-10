遠傳電信（4904）10日公布4月自結營利概況，合併總營收63.59億元，歸功於用戶升級5G、手機銷售動能強勁，年成長率達3.6％，達成月營收連續6個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為22.99億元與6.46億元。4月單月每股盈餘（EPS）為0.20元。

累計至今年4月，遠傳合併總營收271.95億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為90.98億元與24.57億元，自結之每股盈餘（EPS）為0.75元。

遠傳行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數、總用戶數維持正成長，月租型客戶流失率持續低檔。客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）持續居電信業之冠，行動服務營收、ARPU更自今年3月起，年成長率雙雙轉正。

遠傳數位轉型效益持續顯現，4月份新經濟營收多項業務維持成長，雲端服務營收年成長率達33％、資安服務營收年成長率達74在個人數位服務方面，數位媒體服務營收年成長率達28％、friDay購物行動商務營收年成長率達11％。

遠傳行動電話身分認證應用場景再擴大，使用遠傳門號即可進行報稅身分認證，告別讀卡機報稅時代。遠傳表示，蟬聯Speedtest公布2021第一季「台灣5G網速冠軍」，自去年開台一路獲Opensignal、Speedtest雙認證5G網速全台第一。

(工商 )