美國國務卿布林肯發表聲明呼籲世衛組織邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會。中國外交部發言人華春瑩表示，有關聲明嚴重違背了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩今天在中國外交部記者會上被問及此，她回應，世界上只有一個中國，台灣參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則。

她稱，「正是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加社會大會的政治基礎不覆存在，責任完全在民進黨當局，他們對此心知肚明」。

她並批美方，美國出於政治目的大肆炒作不讓台參加世衛大會將危及全球衛生目標，且不利於應對未來的公共衛生危機，「這是他們編造的政治謊言」。

華春瑩聲稱「事實上，沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。

她列舉，中國中央政府在大陸之外最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息，截至5月5日，中國中央政府向台灣通報新冠肺炎疫情258次。

(旺報 )