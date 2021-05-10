美國海軍陸戰隊即將展開一種新式.50子彈的試用，它的外殼是用輕質聚合物製成的，其實就是一種塑膠。塑膠殼子彈已通過實驗室環境的初步測試，現在開始要撥付給部隊，也就是，我們很快能看到塑膠殼子彈在靶場或是真實戰地出現。

軍事網(military.com)報導，美國海軍陸戰隊的凱利·佛林( Kelly Flynn)說，海軍陸戰隊步兵學校(School of Infantry ,SOI)的高級機槍手課程，或是海陸第1、第2兩棲攻擊營，都可能是首批試用塑殼子彈的部隊，他們所操作的白朗寧 「馬德斯」(Ma Deuce" )M2機槍，將會感受到比較輕量的子彈重量，與傳統黃銅彈殼相比，塑膠殼子彈輕了約40%。

海軍陸戰隊設備司令部指揮官帕薩吉安（AJ Pasagian）將軍說，他們在聚合物外殼的.50彈藥，已投資1000萬美元，已經通過實驗室評估。他說，到目前為止，實驗室測試結果相當不錯，已經知道在溫度變化下，塑膠殼子彈仍然安定安全的，而且與黃銅彈藥的性能也差不多，彈道也都持平，沒有射程變短的問題。

不過，實驗室測試必然不夠。帕薩古安說：「我們還需要面對更加實際的操作環境。在實地環境裡有很多沙子、泥巴、水份和不明污垢，在有些日子裡，士兵沒有機會經常清潔武器與維護槍械，我們要瞭解在極端情況下，塑膠殼子彈是否能有效運作。」

美國海軍陸戰隊正在進行二戰以來的最大轉型，要改變成快速反應打擊部隊，因此步兵可能會有更多戰地行軍的情況，因此減輕戰裝備重量是要務。帕薩吉安說，除了步槍兵以外，後勤人員也相當期待輕質子彈的引進。

(中時新聞網)