日本桌球天后福原愛捲入不倫風波，老公江宏傑上月已向高雄法院訴請離婚，一對兒女的監護權將成為雙方角力重點，而福原愛現在名聲地位兩失，事業也全面停擺，就有日媒分析她一定要搶小孩監護權，是她翻身的最後機會。

日媒《FRIDAY》引述資深娛樂記者石川敏男分析福原愛下一步該怎麼做，石川敏男指出福原愛一定要搶孩子的監護權，若為了想離婚，連小孩都放掉，她勢必會被冠上「無情媽媽」標籤，在日本將無法立足，強烈建議就算這場官司要打2至3年之久，福原愛也一定不能放棄，這是她絕地求生的最後絕招。

福原愛爆出外遇、當小三等醜聞後神隱至今，日媒《女性SEVEN》就報導，其實她每天忙著處理出軌的相關新聞，還要一邊照顧回到日本的媽媽，整個人變得十分憔悴，瘦了一大圈。

而這場跨國離婚官司開打，對福原愛情勢較為不利，外界推算她可能必須付出2億日圓（約5140萬台幣）的扶養費問題，可分期20年支付，但也有日媒指出福原愛手握記錄著江宏傑言語霸凌細節的極秘筆記本，這本筆記本將成為福原愛打官司時的祕密武器。

(中時新聞網)