獨/雞排妹不忍了出這招反擊 陳沂：公開號碼恐觸個資法

陳沂8日凌晨開直播與「雞排妹」鄭家純隔空交戰2個多小時，吸引1.5萬名網友在線觀戰，疑在網路斷訊下落幕。日前陳在臉書公布一組深夜連環狂打19通的電話，疑就是鄭家純的手機號碼，沒想到鄭昨(9)日po文反擊，貼出網頁色調編號截圖，內容寫道「我猜想她現在的氣場會是這色吧！」。對此，陳沂10日接受《中時新聞網》專訪表示鄭「公開號碼恐觸個資法」。

陳沂表示自己得了「快樂病」，不僅天天開心還擁有滿滿正能量。(照片/游定剛 拍攝)

陳沂表示，日前收到連18通瘋狂line電話，因是不認識的帳號不敢接，而「雞排妹」隔天卻放話要打電話給她，沒想到又收到好幾封不明的facetime電話。陳透露，手機裡存的聯絡人，只有她的錄音師，其餘聯絡人皆都用Line訊息聯絡，因陌生來電APP有宣導大家，面對不明騷擾電話，一定要分享給大家，她才會公布0972這支騷擾號碼。

「雞排妹」鄭家純與陳沂隔空交戰。(照片/《中時新聞網》資料照)

陳沂8日在臉書公布0972這組號碼，「雞排妹」不但認了這組電話號碼，並隨即得意表示，那就是她的號碼，為她個人其中一支手機，陳還遭雞排妹回嗆：「我平常用兩支手機，影響不到什麼喔。」不過，對於鄭家純反擊公布陳手機號碼一事，陳強調，「雞排妹」已違反個資法，不僅在臉書連續發了兩篇文，直播當天多次透露0955外，有曾提到「現在要公布妳的電話號碼嗎?」陳也補充，當下一再提醒她，這樣恐違反個資法。

陳沂手機號碼遭公開，一夜湧千人打爆。(照片/游定剛 拍攝)

究竟什麼叫違反個資法?陳沂表示，透過直接或間接方式，可以得知對方是誰的個人資料，陳分析，她是在被騷擾不知何人情況下，而公布騷擾電話，自己完全沒有違反個資法的問題，「雞排妹」是自己承認是她私人電話，這麼多電話誰知道?

陳沂提醒「雞排妹」公開他人手機號碼，恐違反個資法。(照片/游定剛 拍攝)

雙姝隔空直播交戰，「雞排妹」揚言要公布對方手機號碼，陳一臉感到害怕、臉色大變，陳則回應，好歹她是法律系畢業的，是想提醒對方，這是違反個資法的。陳坦言，被一個公眾人物公開電話號碼，從昨晚到現在已收到上千通電話，甚至有人亂拿去註冊帳號，已嚴重騷擾了，令她感到相當害怕。不過，陳透露，她是個勇敢受害者，嘗試接通call in電話，非常多騷擾電話，此外，也有可愛的粉絲打來用氣音表示「我喜歡你」 隨即掛掉電話，甚至有人打來直接說「陳沂加油！我是你的偶像」、「真的是本人嗎?我要跟我朋友炫耀」等。

對於私人手機號碼遭公布，湧入千名網友狂打，雖已造成極大困擾，不過，陳沂表示，目前先這樣，之後再考慮是否要換電話。

「雞排妹」鄭家純經紀人康姐表示，不解陳為何會承認那是自己的電話，那只是一張色卡，上面的6個數字是電話號碼?記者進一步詢問，「雞排妹」公布陳號碼恐違反個資法，康姐不解表示，陳公布別人電話號碼說沒有違反，我們沒公布電話，反被說違反個資法，實在不解陳的法律認知。

(中時新聞網)