台灣人愛喝手搖飲，卻產生許多塑膠垃圾，環保署將推出一次性飲料杯減量辦法，暫訂先檢討自備飲料杯的折扣及推動各縣市循環杯試辦著手；辦法目前仍在討論，預計今年下半年上路。

珍珠奶茶是台灣的國民飲品，然而手搖飲也製造出數量可觀的飲料杯。行政院環境保護署歷年針對4大一次性垃圾進行減量措施，2018年是塑膠袋、2019年是塑膠吸管、2020年推動少用免洗餐具及環保夜市等，今年則是一次性使用飲料杯。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩告訴中央社記者，目前「一次性飲料杯減量辦法」有初步規劃，但仍需要再與環保團體、專家及業者共同討論，預計下半年將對外公布。

賴瑩瑩指出，目前暫訂的2大方向，一是檢討現行自備飲料杯的折扣優惠，二是推動各縣市使用循環杯的試辦計畫。

循環杯的部分，賴瑩瑩指出，預估今年各離島就會同步試辦，如小琉球「琉行杯」的租賃模式；本島部分，其實去年在台南、新北已有部分業者投入試辦，今年4月桃園則與便利商店業者合作，台北市也有相關規劃，預估將投入試辦。

綠色和平今天指出，2018年韓國政府與咖啡店、速食店等大型企業協議減塑，曾減下14.4%的使用量，並規劃在2022年外帶杯要收取押金，目標減少35%包含飲料杯在內的一次性塑膠；加拿大溫哥華市明年也將增加飲料杯收費措施；泰國預計明年全面淘汰一次性塑膠杯。

綠色和平專案主任唐安表示，台灣現行飲料杯減量辦法和禁用時程已經落後國際趨勢，再加上飲料杯持續增加中，建議政府須立即採取強制減量辦法，從使用量最高的熱點著手，例如飲料店，再逐步擴大禁用範圍。

(中央社)