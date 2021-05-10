雲林縣麥寮鄉六輕工業區海水淡化廠克服疫情導致設備延交，趕在明年8月前完工。（雲林離島工業區服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區2017年著手興建1座日產10萬噸淡水的海水淡化廠，最近因疫情導致部分國外進口設備延後交貨，工業局10日表示台塑積極催趕進度，必要時不排除加班趕工試車，預計於明年8月前如期完工，挹注工業用水。

台塑企業為響應政府多元水源開發政策與新興水源策略，在六輕工業區打造全台最大海水淡化廠，每天可提供工業區三分之一以上用水，完工後不僅可以穩定供水，也讓水資源更多元化，但最近部分設備因新冠肺炎疫情延後交貨，傳出可能影響工程時程。

工業局雲林離島工業區服務中心主任吳政展表示，日前他前往海水淡化廠工區了解工程進度，植樁工程已全部完成，預處理系統及設備基礎工程達成75.5％，廠房與控制室工程63.7％，機電管線工程及設備安裝完成44.9％。

不過設備系統安裝部分因疫情影響，以色列IDE供應商交運設備延後交貨，但台塑強調必要時將加班趕工試車，希望於明年8月前完工。

吳政展說，今年出現半世紀以來最嚴重的旱情，除了極盡所能節水外，開發新水源也成為當務之急，工業局關注雲林離島工業區麥寮區海水淡化廠施工進度，殷盼如期完竣運轉，挹注工業用水。

吳政展指出，以往六輕工業區每天用水量約27萬噸，近日經加強節水，每天可再減少約1萬噸用水，一旦海水淡化廠啟用，每天用水量將可減至16萬噸，未來目標是希望透過增加廢水回收率，讓每天用水量減至10萬噸。

台塑企業表示，海水淡化廠參考美國、澳洲的先進作法，取水來源及濃縮海水採用密閉式管線，濃縮海水經過800米渠道充分混合後再排入大海，沒有海事工程，不會影響海洋生態及周遭環境。

(中時 )