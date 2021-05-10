受惠棉價上漲，庫存棉花利差擴大，南紡（1440）公布今年第一季財報，稅後淨利11.22億元，較去年同期大幅成長10.2倍，並創下近十年來的單季獲利新高；換算每股稅後盈餘（EPS）0.68元，已經超越去年全年每股獲利0.57元。

營運成長動能持續，南紡10日公告的4月合併營收年增82.5％。累計今年1-4月合併營收72.24億元，年成長18.9％。

南紡指出，產業景氣從去年下半年開始回溫，營運逐漸好轉；加上去年底美國祭出新疆棉禁令，推升國際棉花價格大漲，因南紡手中至少有7個月的低價庫存，產品利差拉大，本業獲利因此大幅成長。

除此之外，業外轉投資的企業南帝（2108）貢獻度有驚人的增加；南紡持股超過26％的轉投資南帝，受惠疫情帶動NBR需求暴增、價格狂飆。以南帝公布第1季大賺26.83億元，比去年同期爆炸成長6.4倍，單季每股大賺5.45元，南帝對南紡貢獻度大幅增加。

對於第二季、以及下半年的營運前景；南紡認為，印度疫情嚴重衝擊全球棉花的供給，除可讓棉花價格持續處於上漲走勢，也因為印度疫情影響全球紡織供應鏈，轉單效應持續發酵，這二項利多題材，對南紡第二季、甚至下半年的營運成長動能，是正面的。

(工商 )