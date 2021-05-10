日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（2928）公告2021年4月合併營收為新台幣2.4億元，較去年同期減少23.4％，主要在於故鄉納稅開始進入淡季，且去年伴手禮事業有政府短期政策次世代點數禮品等營收，基期較高所致。

紅馬表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷是公司自2020年起營運發展的一大重心，目前該平台已與超過17個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務。4月份故鄉納稅業務較去年同期增加約8％，彌補結束伴手禮相關業務的影響。4月份故鄉納稅營收佔整體營收比重超過9成。

為緩解近期延燒的國內疫情，日本政府於5月7日宣布延長第三次緊急事態宣言至5月底。在嚴峻的經濟環境下，紅馬將持續進行企業轉型、數位轉型及事業組成改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，期加速整體業務重回成長軌道。

(工商 )