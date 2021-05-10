在疫情改變人類生活習慣前提下，居家貿易類股包括特力（2908)、詩肯（6195）、嘉威（3557）、商億-KY(8482）、來思達（8066）與客思達-KY(2936）等在4月營收續旺；其中詩肯更因拓點加速4月營收1.84億、年增60.69％，嘉威4月合併營收再度呈現大噴發來到3.94億、年增44.96％。

3、4月原本就是傳統淡季，但詩肯營收連續兩個月攀新高，繼3月營收破1.5億元大關之後，4月更來到1.84億元，較去年同期增長逾6成，累計前4月合併營收為8.3億元，較去年同期成長逾4成之多。

詩肯強調，主要是異業結盟帶動新客新買氣，包括去年起與量販龍頭家樂福結盟，陸續開出8家量販型通路的店中店後，近期再與家電連鎖龍頭全國電子、超市龍頭全聯與精品商場微風集團合作，持續跨足不同的通路，目前確定會在台中清水、台北、南港等開出三店。

嘉威生活4月合併營收再度呈現大噴發來到3.94億、年增44.96％。累計前4月營收達18.68億元、年增5.26％，嘉威強調，目前訂單滿至第三季，由於新發展環保回收商品，在B2B訂單亦逐月增加，有望再挹注新一波成長動能。

至於家具貿易部分，來思達在台灣等接續追單下，4月營收6.13億較去年同期成長246.4％，累計前4月營收均有超過4成成長；客思達-KY4月合併營收8.35億元，較去年同期增加34％，累計1至4月營收較去年同期增加6.43％。若以功能性貨幣表示4月營收較去年同期增加42.7％，1至4月累計營收較去年同期增加13.88％。

(工商 )