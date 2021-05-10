總太地產（3056）10日董事會通過今年首季財報，營收達35.68億元，年增129％，稅後淨利達7.62億元，每股大賺3.62元，創7年來同期新高！總太地產今日收盤價40.40元，上漲逾1％。

總太去年受惠台中市北屯區65億元的造鎮大案「總太2020」完工交屋挹注，EPS達4.9元、獲利翻倍成長，每股擬配息3元。總太在好業績與高股息支撐下，3月份股價最高曾漲到44元的新高價。

總太地產近年推案主力集中台中市北屯廓（郭換部）子重劃區。

(工商 )