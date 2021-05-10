總太首季每股大賺3.62元 創七年來同期新高 19:182021/05/10 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總太地產（3056）10日董事會通過今年首季財報，營收達35.68億元，年增129％，稅後淨利達7.62億元，每股大賺3.62元，創7年來同期新高！總太地產今日收盤價40.40元，上漲逾1％。 總太去年受惠台中市北屯區65億元的造鎮大案「總太2020」完工交屋挹注，EPS達4.9元、獲利翻倍成長，每股擬配息3元。總太在好業績與高股息支撐下，3月份股價最高曾漲到44元的新高價。 總太地產近年推案主力集中台中市北屯廓（郭換部）子重劃區。 華友聯預售入帳 第一季每股盈餘0.87元 南紡首季獲利超過去年全年 創十年單季新高 (工商 ) #總太 #大量 #綠意 #規劃 #總太地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 09:572021/05/10 財經 《其他股》嘉威首季營收、獲利創次高 Q2可望不淡 08:202021/05/10 財經 騰輝首季營收、獲利、毛利率均創歷史新高 09:122021/05/10 財經 陸取代日本 登Q1亞太最活躍商業房產市場 17:032021/05/10 財經 新機銷售帶動 網家前4月營收創歷年同期新高 17:402021/05/10 財經 正文科技四月合併營收21.07億元 創九年來同期新高 19:192021/05/10 財經 《營建股》三大事業體發光 欣陸首季稅後盈餘年增逾35％ 09:442021/05/10 財經 富旺獲利創6年新高 配發現金股利2元 殖利率達8％ 16:432021/05/10 房市新訊 漢來美食4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 17:302021/05/10 財經 展店效應漸顯 漢來4月營收拚上同期新高 17:272021/05/10 財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 財經熱門新聞 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 落後3個世代 陸半導體7廠商坦言：先進製程晶片出大事 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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