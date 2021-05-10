一年一度的母親節即將到來，為了感謝媽媽的辛勞，各鄰里、社區都動起來，規劃各式活動向母親致意。士林區的天母里與前港里，里長特別準備精彩的舞蹈活動與紓壓服務，希望給媽媽們一個有趣又舒服的母親節！身為「社區好鄰居」的永慶房屋，總是支持地方大大小小的鄰里活動，這次也熱情地提供帳篷協助天母里、前港里的母親節活動舉行。

天母里母親節活動 多元免費服務感謝媽咪的辛勞

台北市士林區天母里里長舉辦的母親節活動提供多項免費服務，包括免費按摩、剪髮，還有美容美妝教學，讓媽媽們來到活動走一圈，身體獲得紓壓，外表也變得更加青春貌美了！

多年來擔任志工的天母里里長李陳菜蓮分享：「這次母親節活動希望讓所有媽媽都可以享受到頂級的服務，現場還有『有你真好，祝福滿滿』活動，邀請里內夫妻檔穿上美美的婚紗與帥氣的西裝，一起拍照留下美好的回憶，藉由活動慶祝母親節，也讓大家可以玩得開心！」

永慶房屋士林區店經理沈炫谷表示：「如同媽媽在許多家庭中，是擔任精神上的守護支柱，里長就是鄰里的重要支柱，更是維繫里民間感情的重要推手。天母里里長每年母親節都會規劃活動給里民們。里長這樣熱心服務的精神，跟永慶房屋經紀人一樣總是盡心盡力完成每一位客戶的請託一樣，因此，一得知有母親節的活動，我們贊助20頂帳篷，除此之外，同仁更是到活動現場協助，擺設攤位與里民們一同慶祝母親節！」

前港里母親節活動表演多元又豐富。(圖/永慶房屋提供)

前港里舞蹈表演超吸睛 樂邀地方媽媽一同慶祝母親節

身為社區好鄰居，各鄰里活動皆能看到永慶房屋的身影，前港里的母親節活動，永慶房屋大力贊助帳篷，與里長一起將活動辦得既熱鬧又盛大，現場除了有精彩的肚皮舞、兒童爵士舞表演外，還有豐富的活動攤位。

士林區前港里里長陳瑞華分享：「平時在里內就有開設許多社區成長班的課程，鼓勵里民們利用時間培養興趣、學習新事物。今天母親節有許多精彩的表演就是社區成長班里民們的成果展現！讓大家看見前港里的活力，也謝謝永慶房屋一同響應里內活動，擺設攤位讓活動更熱鬧。」

永慶房屋士林區店協理陳弘翔表示：「前港里的居民們是我們重要的服務對象，因此我們希望藉由母親節活動，表達我們對前港里居民們的感謝。今天我們準備許多型氣球送給所有來活動的大小朋友，希望讓超「萌」的氣球帶給里民們更多的趣味。鄰里活動不僅為大家的生活增添許多樂趣，更能夠凝聚鄰里的向心力，也是讓商圈更繁榮的重要元素！未來永慶也會持續參與地方活動，為鄰里注入活力。」

與各鄰里感情友好的永慶房屋，只要地方有活動都會積極參與。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)