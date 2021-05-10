國立金門大學慶祝護師節，校長陳建民在護生加冠、成黍典禮中，以「本於仁愛，莫忘初衷」期勉大家精進專業知能，勇於面對各種挑戰，盡心盡力守護社會大眾健康。
在這項以「擺渡人」為主題，強調護理師在醫療體系中扮演重要角色，如同一個「擺渡人」給予病患專業照顧，協助他們從生病的此岸到達健康的彼岸。今年榮獲衛福部護理「閃亮新人獎」的孫紹倫和去年獲護理師國家考試全國第5名的林慧君等系友專程返回母校，與學弟妹分享個人經驗。
金大護理學系主任謝秀芳表示，該系去年應屆畢業生考取護理師證照及格率高達97％，近100％的畢業生進入護理職場，成為護理生力軍，而在新冠肺炎疫情之下，近期一項調查顯示國人對護理人員有3高～「重要性高、信賴度高、滿意度高」，希望大家不斷充實自己，為守護國人健康做好專業準備。
金門縣衛生局長李錫鑫、大同之家董燕輝主任、松柏園老人長期照顧中心主任黃玉園等人，也出席見證護生的重要時刻。
(中時 )
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