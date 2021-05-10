仁愛鄉面積遼闊，遊客、居民急病就醫需要救護車，距離仁愛消防分隊單趟車程就要1個多小時，實在緩不濟急，由於救命刻不容緩，仁愛警分局的警車經常變身救護車，或是鳴笛開道，在中途與消防隊救護車接駁，將病患送醫急救。

日前，仁愛鄉力行村田姓婦人，因身體不適，出現頭暈、頭痛、右頸部麻痺僵硬、全身無力等症狀，由丈夫攙扶向望洋派出所求援，由於田姓婦人因先天體質及工作關係，曾有中風病史，研判是舊疾復發。

望洋派出所所長劉永芳，立即打電話請119派救護車到望洋派出所，適巧仁愛警分局主任林銘洋到該所督勤，在徵得田姓婦人丈夫同意，並向分局長及勤務指揮中心報備後，由林銘洋駕駛警備車搭載田姓婦人，往霧社急駛，救護車及警備車在中途完成接駁任務，由救護車載往霧社醫療急救站，再轉送埔里基督教醫院，治療後已無大礙。

日前，仁愛警分局望洋派出所警員徐鴻興，駕駛巡邏車行經武嶺停車場時，突然有一名婦人衝到路面攔車，因為她的7歲兒子身體不適，急需送醫，拜託警方協助。

來自台中市的黃姓男童與媽媽，慕名到合歡山欣賞杜鵑花，在武嶺停車後，要步行到松雪樓，不料黃姓男童卻發生頭痛、暈眩，而且呼吸急促，最後全身癱軟，黃母心急如焚，剛好看到巡邏車經過，情急之下，衝出路面攔警車求助。

徐鴻興研判黃姓男童罹患高山症，立即電請帶班幹部翠峰派出所副所長張勝華，提供巡邏車上的高壓氧氣瓶，給黃姓男童使用，暫時緩解身體不適；警方唯恐耽誤男童就醫時間，因此報請勤務中心聯絡119救護車上山，並以巡邏車鳴笛開道，護送黃母及男童下山往霧社，巡邏車與救護車在途中接駁，由救護車將男童送往霧社醫療急救站就醫，挽救孩子的寶貴生命。

仁愛警分局長莊順智表示，仁愛鄉幅員遼闊，但只有仁愛消防分局備有救護車，為搶救生命，警方近來已處理多起接駁救護案件，擔任民眾生命的守護神。

(中時 )