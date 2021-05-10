仁愛鄉長吳文忠因涉及貪瀆案件，被台中地院判刑18年半、褫奪公權5年；南投縣政府依《地方制度法》規定予以停職，並核派曾經擔任仁愛鄉長的縣府祕書張子孝，代理仁愛鄉長職務，將於11日就職。

仁愛鄉原住民族群主要包括泰雅族、賽德克族及布農族，吳文忠是仁愛鄉第一位出身布農族的鄉長，任期卻是一波三折，2020年3月，台中地檢署偵辦吳文忠涉嫌在經辦工程時，向包商索取回扣，向台中地院聲請羈押獲准，直到今年3月才交保，總共被羈押350天後；今年3月4日吳文忠復職，但是，不到2個月，台中地院判決出爐，吳文忠再度被停職。

吳文忠在本屆鄉長任內，兩度被停職，已屬罕見，縣府三度派任代理鄉長，更創下南投縣地方自治史上的紀錄；吳文忠被羈押期間，縣府先後指派前觀光處長王源鍾、縣府原住民族行政局副局長石尊仁代理鄉長職務。

南投縣長林明溱表示，仁愛鄉還有很多重要建設要推動，必須由具有魄力和執行力的人代理鄉長，而張子孝曾擔任仁愛鄉長，對鄉政及地方都很熟稔，並且曾任原住族行政局長，了解原住民的需求，就職後可以馬上進入狀況，也希望他認真為百姓做事。

張子孝表示，此次銜命代理仁愛鄉長，將配合縣府推動地方建設，促進和諧，致力營造幸福美滿的仁愛鄉。

(中時 )