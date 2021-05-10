正文科技（4906）10日公布4月合併營收，單月營收為21.07億元，與去年同期相比增加10.2％，並一舉創下近9年同期新高，累計前4月合併營收73.4億元，年增率更放大至61.5％，正文指出，4月營收激增，主要是受惠於新客戶與新產品的帶動。

正文今年好事不斷，經結算，正文首季營收52.4億元，較去年同期增加99％，累計稅後淨利1.28億元，年增112％，換算每股稅後盈餘為0.36元，4月營收又趁勝追擊，達到21.07億元，以年增10.2％，拿下近9年同期新高。

5G與WiFi6新技術的發展將帶來網通產業的成長動能，正文也在新商機啟動下，找到新契機。

相準未來商機，正文指出，深耕多年的新產品也開始發酵，正文指出，包括5G的固定終端、小細胞基站等設備都將開始出貨，特別是5G毫米波相關的設備，正文更是掌握了關鍵技術的優勢，此外，WiFi6也會逐步整合在正文各種網通設備中開始大量出貨。

正文樂看這些具有新技術的新產品相繼上市，除了會帶動營收成長，也會對毛利率的提振，帶來正面效益。

除了新產品上陣可望帶來效益外，正文也樂看物聯網的廣泛應用、國際局勢的變動，都對正文爭取更多的網通設備訂單，有直接的挹注，對未來展望看法相對樂觀。

(工商 )