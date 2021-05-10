台中市太平區頭汴坑溪9日發生2人溺斃意外，陳姓男子與李姓男童身亡，不過2家人對於事發現場說法不一，互相指控對方說謊；不過檢方10日勘驗男童屍體發現沒有明顯抓痕，排除拉腳情況，初步認定2人是「意外死亡」，2家人對此沒有表達意見；據了解，若無新事證，檢方就會開立死亡證明書，以「意外事件」簽結此案。

男童父親指控是陳男拉住兒子的腳，才導致溺斃；但陳男的妻子之後公開當時的照片，表示男童父親當時也在水裡，男童與陳男有1段距離，根本不可能會拉到對方的腳，怒批「不能接受這樣的指控」，說一切交給司法定奪；而檢警在相驗屍體後，發現男童的腳沒有明顯抓痕，經詢問在場人士後，排除有拉腳狀況，初步認定2人都是溺水死亡。

針對檢方認為2人是溺死意外，2家人並沒有意見；據悉如果沒有其他新事證出現，檢方就會以「意外」簽結，但台中地檢表示目前仍無法說明，會持續了解案情，如果男童家屬仍對陳男提告，也會依法偵辦。

刑責部分，律師指出，由於該區域禁止戲水，男童家屬卻放任男童在附近戲水，恐已觸法，需負擔過失致死的刑民事責任；此外，即便陳男確實抓住男童的腳，但陳男已身亡，故不須負擔刑事責任，若陳男是因為溺水做出緊急避難行為，恐怕也無民事責任。

(中時新聞網)