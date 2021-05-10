麗豐-KY（4137）重返榮耀！自結4月營收4.24億元，年成長40.1％，累計1至4月合併營收15.32億元、年增59.97％；若以集團功能性貨幣計算，前4月合併營收人民幣3.51億元，已回到疫情前2019年同期水準。

麗豐表示，集團今年業務營運策略持續以「三」管齊下、積極拓展為主軸，主營通路克麗緹娜美容連鎖加盟店，鎖定空白市場持續展店搶攻市占率，同時輔導店家提高店面營運績效，目前克麗緹娜全球總加盟店數達到歷史新高的4,903家，業務、行銷、培訓等各單位正運用精準廣告投放、品牌行銷、培訓配套等，為營運添加動能。

另一方面，麗豐看好醫美及抗衰老商機，已分別在上海市、南京市、北京市成立四家「雅樸麗德」醫美診所及晶禾、禾登抗衰老診所等，該據點均為100％投資自營。

此外，麗豐在策略性投資布局近二年也可圈可點，近期的董事會通過預計經由子公司「香港微琥國際有限公司」將策略投資的觸角深入海南地區，擬以人民幣5,000萬元設立「海南首懋投資有限公司」，未來會著眼於醫療生技等相關產業進行策略性的轉投資或合作，期望為集團多角化的發展再添生力軍；

麗豐表示，看好今年整體營運規模可望保持雙位數年增成長及全年先蹲後跳的表現，再輔以集團旗下包括「新美力及天貓」電商通路及培訓、供應鏈、策略性事業等方向蓬勃發展，有信心全年將繳出亮麗的成績單。

(工商 )