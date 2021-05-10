台中市環保局在梨山地區舉辦戶外定檢服務，吸引許多民眾騎車檢驗。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

環保局舉辦「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣」抽獎QRcode。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

為清新空氣盡一分心力，台中市政府環保局今年舉辦「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣」抽獎活動，鼓勵民眾踴躍完成機車排氣定檢，即便是身處海拔1900公尺的梨山地區，環保局也規畫每年至少3場次梨山地區戶外定檢服務，免去當地居民舟車勞頓，也達到節能減碳。

環保局指出，梨山地區至今尚未設置機車排氣檢驗站，當地居民為檢驗機車，經常得騎5至6小時的車程、到設有排氣檢驗站的地點進行排氣檢驗，相當不方便，為提升民眾檢驗便利、確保機車排放廢氣符合標準，特別規畫梨山區戶外定檢服務。

環保局強調，近幾年每年至少規畫3場梨山戶外定檢、每場次連續服務4天，方便民眾抽空前往驗車，確實有效提升和平區定檢率，根據統計，和平區的定檢率從民國100年的35.8％、到去年已提升至58.2％，且109年環保局在梨山區共檢驗569輛次機車，其中不乏有住在宜蘭、花蓮的民眾來梨山驗車。

環保局指出，今年持續辦理戶外定檢服務，上個月到梨山戶外定檢，因天氣晴朗，許多機車車主主動騎車來檢驗，環保局也派員提供機車檢驗服務反饋，獲得許多好評。根據統計，台中市機車定檢率至今年4月已達85.7％、排名六都第一，提醒車主，機車出廠滿5年起就應每年實施定期排氣檢驗，以免逾期受罰。

而為鼓勵民眾定檢，環保局今年特別舉辦「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣」臉書網路抽獎，只要機車車籍登記在台中市、且完成今年度排氣定檢者，即有資格參加抽獎，將分成3梯次舉辦，每梯次獎品均有50吋液晶顯示器、平板電腦、手持無限吸塵器等，獎品總金額達10萬元。

(中時 )