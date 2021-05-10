台北市長柯文哲10日對外說身為醫事人員的妻子陳佩琪還沒打疫苗，因為在看有沒有更好的，遭議員痛批就是有這種心態，施打率才這麼低。陳佩琪臉書發文嗆，市長都打給大家看了，還要怎樣才叫鼓勵醫護人員，「請問總統打了嗎？」

柯文哲今赴議會專案報告，民進黨議員洪健益痛批陳佩琪因為在等更好疫苗不去施打的心態不對，使醫事人員施打率低。

陳佩琪在臉書回嗆，市長都出來打給人家看了， 請問議員，還要怎麼樣才叫鼓勵醫護人員打，難道要不顧老婆的意願硬推去打AZ，才叫有鼓勵。

她指出，議員要推銷AZ，那很好先要揪自己家族的女性成員，或同黨女議員公開打AZ，「若看我是在聯醫工作， 你也管的到，您要發函給聯醫，請總院叫旗下醫護都打AZ，否則開除，我也尊重。」

陳佩琪表示，議員可以在議會上「痛批」她一個基層醫師沒打疫苗，這是何來的權力管人家是否接種疫苗或接種何種疫苗，醫護有自己的專業，會決定自己適合的疫苗，過去不表態是否打AZ就是不想影響AZ的打氣，不過，今天既然市長都公開說了，那她就表明「我不打非複製病毒載體疫苗」，因有較高的血栓風險， 她要打mRNA疫苗，像BNT或Moderna。

陳佩琪還說，AZ已經開放這麼多順位的人打了， 請問總統打了嗎？議員不是更應該關心總統，常接待外交泡泡沒隔離的外賓， 且總統應該比她更重要，更有義務為民表率。

(中時 )