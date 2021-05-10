日本向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產，經UNESCO諮詢單位鑑定，認為符合條件，可望在7月申登成功。

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島縣的奄美大島與德之島，以及沖繩縣本島北部與西表島，共有約4萬3000公頃的森林，日本政府認為，當地棲息有琉球兔（Pentalagus furnessi，又稱奄美短耳兔）、沖繩秧雞（Gallirallus okinawae）、西表山貓等特有生物，是保存生物多樣性的重要地區，申請登記為世界自然遺產。

環境省表示，聯合國教科文組織的諮詢機關「國際自然保育聯盟」（IUCN）進行實地調查後，認為當地符合條件，作出適合登記為世界自然遺產的建議。

「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」有望在今年7月舉行的世界遺產委員會上，獲准登記為世界自然遺產。

日本目前已有4處被登記為世界自然遺產，包括鹿兒島縣的屋久島、跨越青森縣與秋田縣的白神山地、北海道的知床，以及小笠原群島，奄美大島等處申登成功後，將成為第5處。 10

(中央社)