有民眾目擊在壽山國家自然公園的1隻台灣獼猴遭路上的捕獸夾夾傷，獼猴的右腳遭夾中，全身倒在路上拖行，看似相當虛弱，民眾通報動保團體後，經過1天搜尋，昨（9日）照找到受傷的獼猴，獼猴雖已掙脫夾子，但腳趾幾乎已全被夾斷，畫面相當驚悚血腥。

臉書「台灣獼猴吱吱黨」10日發文表示，他們日前收到民眾通報，有1隻台灣獼猴在壽山國家自然公園遭捕獸夾誤傷，獼猴一路拖著捕獸夾在園區內行走，被民眾目擊後急忙通報相關單位，動保團體趕到現場時發現獼猴已逃走，搜尋整整1天後才發現受傷的獼猴，獼猴的腳趾已被夾斷，畫面相當恐怖血腥。

動保團體表示，事發的區域是已無耕作的果園，而且位於壽山國家自然公園範圍內，經常會有野生獼猴在此遊走，且目前是獼猴生育高峰期，「看到獸夾真的非常令人擔憂」，也擔心捕獸夾會誤傷民眾；行政院農委會已於民國100年6月公布捕獸夾禁令，野生動物保育法第19條中也規定，獵捕野生動物不得以捕獸夾等方式捕獵。

許多網友看到獼猴倒在地上傷重的畫面，紛紛留言痛批太殘忍，「超可惡的人類」、「看了就覺得好痛」、「怎麼還有人在用捕獸夾」、「真的好恐怖，不敢看」。這隻受傷獼猴經動保團體送醫救治後，腳趾的傷口已乾燥、逐漸恢復，後續仍要留意是否有感染情況。

(中時新聞網)