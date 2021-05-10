針對水泥漲價；台灣區預拌混凝土公會理事長劉福財10日表示，配合政府穩定物價，感謝公共工程委員會對砂石、灰飛、爐石等主要原料價格的努力穩定，公會廠商成員將自行吸收水泥漲價成本，「預拌混凝土今年不會漲價！」。

公會指出，以預拌混凝土廠的平均成本分析，包括水泥、灰飛、爐石 粉、砂石在內的「直接材料」，占總成本比約79％，而砂石在其中的成本占比高達43％。

另外，包括運輸費用、直接人工、銷售費用、管理費用及間接費用，則占整個預拌混凝土成本的21％。

根據公會試算，水泥此次漲價，每立方米的預拌混凝土的成本將會增加30元以上。

劉福財指出，以預拌混凝土中最主要的原料、約占成本45％左右的砂石來說，從2019底開始，砂石業者就以短缺為由，表示將大幅調漲。好在，經過公共工程委員會的調解，進行河川疏浚，大量增加砂石的供給，讓砂石價格得以穩定。

另外，灰飛的價格，先前的一年以來，台中、林口電廠所產生的灰飛，都是透過招標方式釋出，讓灰飛近一年的價格飆漲2、3倍以上；劉福財指出，經過經濟部、國營會的協調，今年高雄大林埔電廠的灰飛，將不再以標售方式，而改以固定底價釋出，加上台中、林口電廠今年灰飛釋出也將採固定底價，這對穩定灰飛價格有非常大的作用。

劉福財指出，近一年來，政院公共工程委員會對穩定預拌混凝土原料之一的爐石，更是努力。其間，透過協調，讓國內主要生產廠商中鋼集團的中聯資，對爐石價格一直保持不漲，讓預拌混凝土廠的成本壓力得以舒緩。

劉福財強調，預拌混凝土的價格，對基礎工程、營造及建設公司，確會增加成本；為了感謝過去一年，政府公共工程委員會、經濟部、國營會等單位對預拌混凝土原料砂石、灰飛、爐石等價格穩定的努力，公會將呼籲所有的會員廠商，對水泥漲價所造成的成本，應該要自行吸收，「今年預拌混凝土不漲價」。

(工商 )