嘉義縣民雄鄉鎮北村一處廢棄農舍晚間突然起火，嘉義縣消防局7點05分獲報，出動民雄、雙福和大林分隊前往灌救，但人員抵達現場時，農舍已全面燃燒，火勢十分驚人，在消防人員搶救下，火勢20多分鐘後撲滅，燃燒面積約100平方公尺，初步了解無人傷亡，但因農舍已廢棄，為何會起火？有待火場鑑識人員進一步調查。

(中時 )