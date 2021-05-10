嘉義廢棄農舍無故起火 驚人火勢燒光整棟房子 19:452021/05/10 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾拍下農舍起火畫面，上傳到「綠豆嘉義人」臉書社團。（取自「綠豆嘉義人」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉鎮北村一處廢棄農舍晚間突然起火，嘉義縣消防局7點05分獲報，出動民雄、雙福和大林分隊前往灌救，但人員抵達現場時，農舍已全面燃燒，火勢十分驚人，在消防人員搶救下，火勢20多分鐘後撲滅，燃燒面積約100平方公尺，初步了解無人傷亡，但因農舍已廢棄，為何會起火？有待火場鑑識人員進一步調查。 彰化溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人 當立委超過1年 藥師酸陳柏惟這件事超驚人 (中時 ) #農舍 #廢棄 #火勢 #起火 #驚人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沒停車卻收到繳費單 男細看真相氣炸 15:002021/05/08 生活 桃園廢棄營區玩生存遊戲 軍方不理 04:102021/05/07 地方新聞 廢棄稻殼化身除臭利器 經濟部技術處用科技力推動循環經濟 22:092021/05/07 財經 疑配電盤起火悶燒 衛福部新化分院冒濃煙緊急疏散59人 15:492021/05/09 社會 酒駕殺人事件為何不減反增 她爆一個驚人事實 00:072021/05/09 政治 昔美過高圓圓、賈靜雯 古裝美人閃嫁富商47歲近況太驚人 16:312021/05/10 娛樂 燁聯鋼鐵深夜驚傳大火 04:102021/05/10 財經要聞 阿嬤廢棄果園打造村莊孩子的夢想樹屋 17:202021/05/07 寶島 人口成長或現驚人下滑 陸推遲公佈普查數據引發疑慮 19:552021/05/09 兩岸 燁聯鋼鐵火警 7萬公升油槽狂燒1人嗆傷 廠方：無損產能 21:582021/05/09 社會 多角化經營奏效 中保科4月營收穩穩增 18:402021/05/10 財經 社會熱門新聞 影》長髮女馬路驚魂 遭歹徒勒脖摀嘴搶走金項鍊 - 社會 執勤中突倒地 樹林交通分隊長搶救26天辭世 - 社會 5歲腦死女童親舅堅持器捐 回魂索討器官讓醫護毛毛的 - 社會 貴婦砸120萬離間老公小三 徵信業員工曝暗黑手段：做完辭職 - 社會 彰化溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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