吳宗憲（憲哥）、Lulu（黃路梓茵）和陳漢典主持《綜藝大熱門》播出近8年穩坐同時段收視冠軍，在YouTube頻道總觀看次數也突破10億大關，製作單位斥資200萬打造全新場景，今（10日）舉辦換棚記者會，憲哥被問到死對頭陳沂與雞排妹深夜直播互戰3小時一事，他先是表示自己沒看，但又忍不住開砲，「幹嘛公布人家電話號碼？講人家爸爸是貪污犯」。

憲哥以「狗咬狗一嘴毛」來形容，2人沒有誰輸誰贏，而是「兩敗俱傷」，他說家中女人多，只能跟兒子鹿西派相依為命，一向對女性相當尊重，並表示：「台灣婦女同胞的美德，不應該用這種方式，開口就是女性私密部位，這世代已經變不正經了，好像敢出來大聲叫囂的人都可以出來爆紅，想紅就亂罵。」擔任來賓的謝忻也分析：「沒有誰輸誰贏耶！因為2人不在同一條頻率上。」也謙稱自己的智商還不夠消化她們的對話內容，「2位都是比較有深度的人」。

接著稱「我跟她們沒有任何的仇恨，雞排妹好像沒講過我什麼，那我就講陳沂好了」。他提到上次陳沂來上節目，「胡說八道什麼，她錄過一集，咆哮說我們節目讓她等到凌晨3點多」，他認為這就是演藝圈的常態，不把陳沂當作藝能界的人，「妳已經不在了，好嗎？我們絕對不想看到這個人。」但仍不忘呼籲雙姝「要相愛，而不是相害」，最後更模仿國片《當男人戀愛時》中邱澤經典台詞大喊「哇愛哩咧」。

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）近日將與前新北市長朱立倫外甥Wilson舉行婚禮，但對於相關事宜，憲哥表示「低調處理」，不願透露任何細節，被問到是否擔心疫情影響，他也僅開玩笑回「他們會保持社交距離，一桌一人，每個人坐在桌子上」。不過卻不忘點名愛徒周杰倫，說對方2015年結婚時沒發喜帖給他，「我為了要報復他，這次我女兒結婚，也不發帖子給他，我4個小孩，我4次都不發給他」。

另外一位擔任來賓的余祥銓被問到母親節怎麼幫媽媽李亞萍過？余祥銓表示媽媽生日才剛過，送她一台知名品牌吹風機，母親節也有送上高級沐浴品，加起來大約3萬多。聊到直腸癌復發的二姊余苑綺，他說「滿好的，希望越來越好，謝謝關心，上次講了回去被她罵」，笑說自己被下封口令，不過透露余苑綺有一起過母親節，現在體力已經好到可以和家人摸完8圈牌，也稱「基本上她在我們家打牌都贏」，做弟弟的他，有時在下家也會看姐姐要什麼牌就丟什麼牌。

節目每週一至週五晚間9點在三立都會台播出，隔週一至週五晚間8點在中天綜合台重播。

(中時 )