國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心原訂今年底啟用營運，但因合法性爭議，日前才上網公告招標，預計2024年完工；不過，台南市議員蔡育輝憂心再次跳票，10日在服務處舉行記者會，呼籲別再「二次跳票」，並擔心是不是選舉快到了，又是騙局一場？

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心在4月30日正式上網公告發包；蔡育輝表示，他聽到這個消息很高興，但也有幾點疑惑，前行政院長林全於2017年2月14日南下宣布落址新營，隔年還盛大舉辦奠基大典，他當初也說會盡「洪荒之力」配合，孰料，之後又沒消息，眼見明年要選舉了，擔心會不會又是「選前騙票，選後跳票」。

蔡育輝無奈嘆，台南縣市合併後，新營地區人口愈來愈少，更沒有令人引以為傲的大建設，現在唯一希望是國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心。他說，不過市府發布的新聞稿中，指總工程經費25億元，比原本核定的42.8億元少很多，難道國圖南館要變小了？此外，儘管已上網招標，但難保不會流標。

對此，台南市立圖書館長洪玉貞表示，國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心興建案是由國家圖書館辦理，目前工程案已在4月30日上網招標，5月27日決標，期待對此案有興趣的廠商可以上網投標，早日動工。

洪玉貞說，蔡議員關心是否「國圖南館縮小？」，她澄清，全案仍是42.8億元，25億元是工程經費，其他17億元包括規劃設計、工程管理、倉儲系統建置等，總工程經費42.8億元並未減少，目前上網招標的也是工程標。

(中時 )