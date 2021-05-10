昱厚生技（6709）10日公告，自主開發的鼻噴新冠藥AD17002-SC向台灣TFDA申請用於治療新冠肺炎（COVID-19）輕症患者IIa期人體臨床試驗，預計收治15位新冠病毒感染輕症患者，以噴鼻方式於三周內給予固定次數劑量的藥物治療，之後再進行五周的追蹤觀察。

AD17002-SC的動物攻毒試驗由國家衛生研究院協助執行，依病理分析結果顯示，可明顯改善受新冠病毒感染動物之肺炎狀況且具統計意義。該案並獲醫藥品查驗中心（CDE）列入指標諮詢輔導項目，公司根據各項研究結果經諮詢CDE後，向TFDA提出AD17002-SC用於治療新冠病毒感染輕症患者IIa期人體臨床試驗之申請。

昱厚表示，除了疫苗以外，治療新冠肺炎的藥物研發多以重症為主，忽略了有更高佔比的輕、中度患者，以致成為防疫破口，而伴導新冠病毒變異的猛迅，全球不斷引爆新一波確診潮，昱厚期盼以過去累積的技術與經驗，積極投入新冠藥物的開發，解決這些未被滿足的醫藥需求。

由於新冠病毒（SARS-CoV-2）的入侵機制類似於2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），愈來愈多國際研究提出「鼻腔上皮細胞可能是初始新冠病毒感染入侵點」，四月下旬發表於國際知名學術期刊《Nature Medicine》的一篇研究即指出，人類鼻腔上皮細胞中的杯狀細胞（goblet cell）和纖毛細胞，很可能是新冠病毒最初的感染點且與免疫啟動高度相關（註1）。對於新冠的輕症患者，如果能在鼻腔投予適當藥物，將有助在口鼻腔或眼睛上形成保護，如同一個隱形口罩，兼顧治療與防止傳播之效。

昱厚開發的黏膜免疫治療技術平台，已應用於過敏性鼻炎及氣喘藥物開發，並完成塵蟎蠻過敏性鼻炎治療臨床Ib/IIa期試驗，安全性得到臨床試驗支持。由於其免疫調節作用包括誘發黏膜抗體產生、降低鼻腔內發炎、提高抗病毒的干擾素先天性免疫反應（innate immunity），推測可能對治療新冠輕症患者有助益，而待TFDA核准後，將展開人體臨床試驗。

(工商 )