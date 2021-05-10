近幾年夏季，高雄市六龜、甲仙、杉林及美濃區等淺山地區扁琉璃蟻爆發，嚴重影響居民生活。為降低蟻害，高市府向中央爭取經費2000多萬元，提供公所餌劑、工資及辦理防治月等工作，並加碼採購1萬8000組誘蟻燈具，提供給蟻害嚴重區的六龜、甲仙等居民領取。

可以領取誘蟻燈具的包含六龜、甲仙、杉林區全區及美濃區中圳、東門、廣林、廣德、龍肚、獅山、興隆等7里的居民使用。請民眾若遇飛蟻婚飛時，一起掛燈滅蟻，減少蟻患，凡戶籍設在上述4區之市民均可領取（六龜、甲仙、美濃於5月10日開始領取，杉林區預計6月初開始領取）。

市府農業局說，誘蟻還有6大招，包含清（清理環境）、修（修剪枯枝）、布（布放餌劑） 、換（室內換黃光）、放（放誘蟻燈）、拉（拉窗簾），以減少生活上的干擾。

高市府提醒民眾，在夏天悶熱無雨的夜晚，就是扁琉璃蟻飛蟻準備大舉婚飛的時刻，建議民眾此刻清、修、布很重要，若有婚飛時，應將誘蟻燈設置在戶外，並在其下放置含清潔劑的水盆，才能吸引琉璃蟻飛入水盆內溺斃並加以換、拉，一起努力恢復夏日寧靜。

農業局委託螞蟻專家－彰化師範大學生物系教授林宗岐研究顯示，扁琉璃蟻無紅光感受器，故紅光對其吸引力最弱，藍光及白光對扁琉璃蟻的吸引力最強，可以利用不同燈光對其吸引力的不同，將其侷限在戶外，減少其入侵民宅的機會。

(中時 )