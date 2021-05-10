華航諾富特群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，衛福部長陳時中則坦言，公文確實不會跑得比病毒快。而根據一項街頭民調結果顯示，大部分民眾都認為，陳時中還在拗，更有民眾批評他亂講話。

中央流行疫情指揮中心日前自行揭露，早在2月就有民眾檢舉，諾富特飯店一館有混住，衛福部發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情。陳時中也說，公文確實不會跑得比病毒快。

對此，《中天新聞》今(10)日派出記者進行街頭民調，詢問民眾如何看待，陳時中說「公文跑不會跑得比病毒快」，並給出5個選項讓民眾選擇：

1.好敢講！阿中部長吃了誠實豆沙包

2.想甩鍋！疫情爆發現在誰負責

3.還在拗！反正阿中部長說了算

4.很合理！照行政流程沒問題，疫情算什麼

5.順時中！台灣防疫好棒棒

記者街訪後的民調結果顯示，總共有18名民眾參與投票，最多人選擇選項3「還在拗！反正阿中部長說了算」，選項3獲得9票，選項1則獲得4票，選項2獲得5票，至於選項4和選項5則沒有獲得任何票數。

同時，民眾也紛紛對陳時中的這句話發表意見與看法，「怎麼說都是他講」、「他就是亂講話嘛，他是一個牙科的醫生耶，怎麼會去搞這個呼吸科的事」、「我覺得他真的不適合在這個位置上，他就是一個政治牙醫，然後從頭到尾其實是因為台灣人防疫做得好，並不是他的政策做得好」、「現在疫情一爆發，大家人心惶惶，我覺得要先安撫吧，因為大家都想知道事情的真相」。

(中時新聞網)