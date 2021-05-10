東台集團不只接獲大陸訂單，歐洲、台灣及東南亞市場訂單也回溫，前四個月累積接單，年增幅高達77％，在手訂單訂單回升至42億元。東台精機10日公布4月合併營收回升至8.02億元；前四個月合併營收26.47億元，雙雙優於去年同期。

此外，東台集團積極布局大陸市場，大陸子公司蘇州東昱參加9日至11日在合肥舉辦的「中國中部國際裝備設備製造業博覽會」，展出廣受汽車產業客戶青睞的暢銷機種「立式加工機」VP-8u、TMV-850AIIu以及高性價比的「臥式CNC車床」TCS-2000Lu。蘇州東昱還將參加5月15日至17日參加在河北舉辦「國際裝備製造業博覽會」，將展出「立式加工機」TMV-1100Au，以明星機種加速擴大河北市場。

東台4月合併營收802,071仟元，較去年同期增加26.6％。前四月累計合併營收26.47億元，較去年同期增加10.7％。東台集團表示，整體而言，工具機佔營收比重84％，電子設備營收占比16％。產品應用面來看，汽機車產業約占營收36％，電子業占比16％，航太業占6％。市場面表現，台灣及大陸為主要市場，約占68％，亞洲其他地區約11％，歐美地區占比18％。

東台指出，隨著國內、歐洲與東南亞客戶訂單回溫，近幾個月接單均有大幅斬獲。除汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業也均有相對成長。此外，歐洲子公司近日接獲歐洲知名一線車廠電動車相關的訂單，子公司蘇州東昱接單能見度看到今年底。今年前四月累計接單較去年同期成長77％，4月底在手訂單回升至42億元。

(工商 )