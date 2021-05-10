美時（1795）4月營收達11.6億元，年增46.4％。累計今年1-4月合併營收達44.8億元，較去年同期大幅成長近六成，再創同期歷史新高。

營運表現耀眼的美時，在戒癮用藥Buprenorphine／Naloxone舌下含片在美市佔持續領先，外銷癌症用藥營收較去年同期成長翻倍帶動下，使得外銷市場業務貢獻4月合併營收比重躍升至近五成。

此外，亞洲市場業務受惠韓國及東南亞市場的強勁表現，亦較去年同期成長近20％。

(工商 )