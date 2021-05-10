美時前4月營收年成長近六成 創同期新高 20:112021/05/10 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美時（1795）4月營收達11.6億元，年增46.4％。累計今年1-4月合併營收達44.8億元，較去年同期大幅成長近六成，再創同期歷史新高。 營運表現耀眼的美時，在戒癮用藥Buprenorphine／Naloxone舌下含片在美市佔持續領先，外銷癌症用藥營收較去年同期成長翻倍帶動下，使得外銷市場業務貢獻4月合併營收比重躍升至近五成。 此外，亞洲市場業務受惠韓國及東南亞市場的強勁表現，亦較去年同期成長近20％。 柏文4月、前4月營收 雙創同期歷史新高 亞洲藏壽司4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 (工商 ) #美時 #較去年同期 #月營收 #成長近 #六成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢來美食4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 17:302021/05/10 財經 新機銷售帶動 網家前4月營收創歷年同期新高 17:402021/05/10 財經 淡季逆勢成長 乾杯4月與前4月累計營收雙創歷史同期新高 17:012021/05/10 財經 正文科技四月合併營收21.07億元 創九年來同期新高 19:192021/05/10 財經 展店效應漸顯 漢來4月營收拚上同期新高 17:272021/05/10 財經 瓦城4月營收衝破4億 飆出同期新高 17:322021/05/10 財經 《鋼鐵股》春雨4月營收創新高 後市續樂觀 17:062021/05/10 財經 《半導體》華邦電營收連攀兩峰 Q2獲利看增 15:582021/05/10 財經 崇越科技4月營收創歷史新高 15:332021/05/10 財經 《半導體》超豐4月營收登高 Q2續旺 12:342021/05/10 財經 《半導體》力成4月營收衝新高 Q2成長樂觀 08:202021/05/10 財經 財經熱門新聞 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 落後3個世代 陸半導體7廠商坦言：先進製程晶片出大事 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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