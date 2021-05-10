羅麗芬-KY（6666）擺脫疫情陰影，第一季歸屬母公司稅後淨利1,462萬元，每股稅後淨利EPS 0.31元。自結4月營收8,853萬元，年成長73.7％；累計1-4月營收2.7億元，年增64.8％。

受惠第二季活動主軸「愛心助農拓客卡」持續推展、加上《伊姿佰EasyBio》於媒體強力曝光、招商大會簽單陸續實現營收，羅麗芬預期，在各項推廣活動效益展現下，可望帶動營收持續走升，達到逐季成長的目標。

(工商 )