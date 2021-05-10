羅麗芬-ky第一季EPS 0.31元 Q2結合公益拓新客拚業績 20:122021/05/10 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅麗芬-KY（6666）擺脫疫情陰影，第一季歸屬母公司稅後淨利1,462萬元，每股稅後淨利EPS 0.31元。自結4月營收8,853萬元，年成長73.7％；累計1-4月營收2.7億元，年增64.8％。 受惠第二季活動主軸「愛心助農拓客卡」持續推展、加上《伊姿佰EasyBio》於媒體強力曝光、招商大會簽單陸續實現營收，羅麗芬預期，在各項推廣活動效益展現下，可望帶動營收持續走升，達到逐季成長的目標。 馬光第一季EPS 0.16元 今年營運料逐季成長 《鋼鐵股》盛餘首季EPS 0.86元 今年營運看俏 (工商 ) #羅麗芬-KY #羅麗芬 #EPS #月營收 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸車市回溫 和潤首季EPS衝1.52元 11:252021/05/10 財經 遠傳4月EPS 2元 新經濟營收持續成長 18:522021/05/10 財經 《汽車股》汎德永業第一季淨利年增2倍 EPS 3.46元 17:062021/05/10 財經 《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高 14:162021/05/10 財經 統新第一季獲利急縮 EPS 0.03元 18:002021/05/10 財經 鼎炫-KY Q1獲利同期新高 EPS 3.14元 16:002021/05/10 財經 亞昕第一季EPS 0.83元 較去年同期-0.05元大幅飆升 16:112021/05/10 財經 南寶第一季EPS 2.49元 創同期新高 18:172021/05/10 財經 智伸科第一季EPS攀升至3元 創同期新高 17:492021/05/10 財經 華友聯預售入帳 第一季每股盈餘0.87元 10:212021/05/10 財經 《電子零件》Q1亮眼Q2更好 騰輝-KY今年拚賺1個資本額 10:012021/05/10 財經 財經熱門新聞 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 美元再被打趴 分析師：資金將大幅撤出美國 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 落後3個世代 陸半導體7廠商坦言：先進製程晶片出大事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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