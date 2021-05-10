遭到罷黜的緬甸文人政府領導人翁山蘇姬所委任律師金蒙紹表示，翁山蘇姬的案子拖延數週後，法官今天下令她在24日首度親自出庭受審。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬自軍方2月1日發動政變而被拘留以來，一直沒有公開露面。當時軍方將她趕下台，並重新掌權統治。

翁山蘇姬隨後遭到一系列指控，她的法律團隊也面臨一場艱苦的奮戰，爭取與翁山蘇姬私下會面。

在首都奈比多（Naypyidaw）舉行的多次法院庭訊中，遭到軟禁的翁山蘇姬只能透過視訊方式參與，她對訴訟程序的進度表示失望。

在今天最新一次庭訊中，法官下令在翁山蘇姬住所附近特別法庭審理她的案件。

金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴法新社：「她將在5月24日親自出庭。」不過，他又說，律師無法與她私下會面的問題仍未解決。

75歲的翁山蘇姬自被捕以來已經被指控6項罪名。

軍方的指控包括在去年競選期間無視於防疫禁令聚眾，以及違法持有無線對講機的罪名。

(中央社)