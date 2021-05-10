統一、統一超商營收雙創高！其中，統一4月合併營收383.57億元，年增9.76％，統一超商4月合併營收211.89億元，年增11.88％。其中一項成長因素是去年受大環境疫情影響，業績衰退，以致基期相對較低，但若跟過去相比仍創下歷來同期新高。

此外，統一累計前四月合併營收1,537.85億元，年增7.38％；統一超累計前四月合併營收862.42億元，年增5.19％，亦雙創歷史同期新高紀錄，表現不俗。

針對成長動能，統一超表示，主要受惠台灣7-ELEVEN營收近兩位數高成長，其中，7-ELEVEN擴大差異化鮮食、掌握連假出遊與溫度商機，加上1,300萬名OPEN POINT會員活躍度提升，皆推升本業營運向上。另，轉投資事業悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）等表現亮眼，海外菲律賓及上海7-ELEVEN也較去年同期成長。

值得一提的是，統一超不僅店數穩居國內超商之冠，近年展店速度也是超商之最，在實體門市積極擴張下，亦是營收創新高的一大主因。截至今年4月底，全台7-ELEVEN門市高達6,167家，累計前四月個「淨增加」143店，換算平均一天新開超過一店，速度相當驚人。且對比去年同期的5,765家店，店數年增6.97％。

此外，在會員經濟方面，統一超表示，OPEN POINT持續優化1,300萬會員黏著度，透過各項活動推升會員活躍度年增195％，自有支付工具OPEN錢包攜手12家銀行信用卡，擴大通路支付回饋活動，使用人次也較去年同期翻倍。

統一超並指出，對應宅經濟推出賣貨便、快收便兩大服務，成為微型創業者、中小型企業事業合作好夥伴，目前已加入的公司行號、個人賣家近40萬家，服務件數較去年同期倍增，並帶動交貨便業績成長二成以上。

展望五月，統一超表示，將掌握夏季消暑需求、端午節令預購及「i預購」商機，並積極推動冷凍交貨便成為就近便利的O2O冷凍服務平台，加上7-ELEVEN及康是美等轉投資品牌導入foodomo外送與店取服務，可望再帶動成長。

(工商 )